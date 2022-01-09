Толпа избила водителя автобуса в Люберцах

Полиция проводит проверку по факту драки на железнодорожной станции Люберцы 1, где толпа неизвестных мужчин избила водителя автобуса. Об этом сообщает телеканал «360».

На ролике видно, как мужчины сначала что-то кричат водителю, а потом начинают избивать его всей толпой. По словам свидетелей, на него напали восемь человек.

«Участники драки с заявлениями и жалобами в полицию не обращались», — сообщили в полиции.

Ранее сообщалось, что в первый день нового года в Москве произошла массовая драка, которая переросла в поножовщину. По информации источника, ночью двое молодых людей пошли в магазин за алкоголем, по пути они встретили компанию, которая попросила тоже приобрести им спиртное.

Конфликт начался, когда новые знакомые попытались отобрать у приятеля уже купленную бутылку коньяка. В пылу ссоры кто-то вытащил нож. В результате два человека получили ножевые ранения, их госпитализировали. Полицейские также задержали десять участников драки.