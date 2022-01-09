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Толпа избила водителя автобуса в Люберцах

Полиция начала проверку по факту драки на станции Люберцы

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Полиция проводит проверку по факту драки на железнодорожной станции Люберцы 1, где толпа неизвестных мужчин избила водителя автобуса. Об этом сообщает телеканал «360».

На ролике видно, как мужчины сначала что-то кричат водителю, а потом начинают избивать его всей толпой. По словам свидетелей, на него напали восемь человек.

«Участники драки с заявлениями и жалобами в полицию не обращались», — сообщили в полиции.

Ранее сообщалось, что в первый день нового года в Москве произошла массовая драка, которая переросла в поножовщину. По информации источника, ночью двое молодых людей пошли в магазин за алкоголем, по пути они встретили компанию, которая попросила тоже приобрести им спиртное.

Конфликт начался, когда новые знакомые попытались отобрать у приятеля уже купленную бутылку коньяка. В пылу ссоры кто-то вытащил нож. В результате два человека получили ножевые ранения, их госпитализировали. Полицейские также задержали десять участников драки.

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