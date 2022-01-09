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Отец погибшей при обстреле четырехлетней девочки в Алма-Ате раскрыл подробности трагедии

Отец погибшей в Алма-Ате девочки заявил, что в машину с детьми стреляли намеренно

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Отец погибшей при обстреле в Алма-Ате четырехлетней девочки рассказал подробности произошедшего порталу Orda.kz.

Трагедия произошла 6 января в районе пересечения улиц Сатпаева и Наурызбай батыра.

«На перекрестке стояли две машины: впереди была другая машина, позади — автомобиль моего сына. Переднюю машину не трогали, намеренно стреляли именно в нашу машину. В салоне находились четверо детей. Одного не задело, трое ранены, дочь я потерял… Самую младшую дочь», — поделился Айдос Мельдыхан.

Он добавил, что его 16-летняя дочь сейчас находится в реанимации.

По данным издания, в автомобиль мужчины попали около 20 пуль.

Ранее уполномоченная по правам ребенка в Казахстане Аружан Саин заявила, что во время беспорядков в Казахстане погибли трое детей.

В Алма-Ате несколько дней не стихают беспорядки. Бунтовщики смогли захватить несколько административных зданий и аэропорт. С 6 января в городе идет контртеррористическая операция, в город введены военные, в том числе контингент ОДКБ. Контроль над аэропортом силовики смогли взять только спустя два дня — 7 января.

2 января в Казахстане начались массовые акции протеста. Это произошло после решения правительства повысить цены на газ с 60 до 120 тенге. Протестные акции быстро переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией. 4 января правительственная комиссия объявила о решении снизить цену на газ до 50 тенге. В ночь на 5 января президент страны сообщил о введении на территории страны 180-дневного госрегулирования цен на топливо и продукты.

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Протесты в Казахстане
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