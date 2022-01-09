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Вирусолог Чжан Вэньхун предупредил о рисках, связанных с «омикрон»-штаммом коронавируса

Global Times: «омикрон»-штамм особо опасен для пациентов со слабой иммунной защитой

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Global Look Press

Мнение о том, что «омикрон»-штамм коронавируса представляет собой лишь тяжелый вариант простуды, безосновательно. Об этом заявил китайский вирусолог Чжан Вэньхун, сообщает Global Times.

Специалист рассказал, что результаты исследований показывают, что «омикрон» может противостоять иммунной системе человека и, несмотря на то, что он считается менее смертоносным, расслабляться нельзя. Чжан подчеркнул, что особую опасность «омикрон»-штамм представляет для пациентов со слабым иммунитетом.

Эксперт добавил, что правительства стран мира должны продолжить проведение вакцинации населения и развивать условия для оказания медицинской помощи нуждающимся. Открывать границы, по мнению Чжана, можно будет после того, как сформируется сильный иммунный барьер.

Ранее микробиолог, академик РАН Виталий Зверев заявил, что «омикрон»-штамм мог появиться после попадания коронавируса в организм человека с иммунодефицитом.

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Коронавирус 2019-nCoV
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