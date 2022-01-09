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В Бишкеке заверили, что через Киргизию в Казахстан не проходили террористы

Глава киргизского комитета нацбезопасности: ни один террорист не проходил через Киргизию в Казахстан

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Глава Госкомитета национальной безопасности Киргизии Камчыбек Ташиев заявил, что ни один террорист не попал в Казахстан через киргизскую территорию. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Ни один террорист не перешел в Казахстан через территорию Киргизии. В Киргизии нет террористов, если они окажутся, будут приняты меры в соответствии с нашим законодательством», — сказал Ташиев.

Он добавил, что в Казахстане после беспорядков были задержаны граждане Киргизии, однако официальной информации от властей соседнего государства не поступало.

Также глава ГКНБ уточнил, что для Киргизии события в Казахстане не представляют угрозы, республика приняла все меры безопасности.

Ранее Киргизия направила ноту протеста в посольство Казахстана в связи с задержанием известного киргизского музыканта Викрама Рузахунова. Жители Бишкека вышли на митинг к казахстанскому диппредставительству с требованием освободить Рузахунова.

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Протесты в Казахстане
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