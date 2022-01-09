Более двух тысяч человек обратились за медпомощью в ходе беспорядков в Казахстане

Более двух тысяч человек обратились за медицинской помощью в результате беспорядков в Казахстане, сообщает телеканал «Хабар 24».

«2 265 человек обратились за медицинской помощью из-за беспорядков. Больше всего в Алма-Ате — 1 100 человек, в Алмаатинской области — 300 человек и по 200 человек — в Жамбылской и Кызылординской областях», — рассказали в эфире.

По данным местных СМИ, в настоящее время на стационарном лечении находятся 719 человек, в тяжелом состоянии — 83. Среди погибших есть несовершеннолетние.

Минздрав Казахстана заявил о регистрации 12 случаев нападений на станции экстренной помощи. В общей сложности было повреждено 20 машин скорой помощи.

В Казахстане протесты начались 2 января в городе Жанаозен Мангистауской области, причиной стало повышение цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля). Ранее цена литра газа составляла 60 тенге. Спустя два дня в Алма-Ате и ряде других городов начались столкновения протестующих с полицией и военными. Стычки также происходили в Актобе, Таразе, Актау и прочих населенных пунктах.

Ранее в МВД Казахстана рассказали о количестве погибших и пострадавших в ходе беспорядков сотрудников правоохранительных органов.