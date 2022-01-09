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«Точно не молоко пьют»: сын умершего в реанимации рассказал о больничном корпоративе

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В городе Лесосибирск Красноярского края пациент умер, вероятно, из-за недосмотра врачей, которые были на «новогоднем» корпоративе. Момент, как работники медучреждения отдыхают на корпоративе, попал на видео. Сын умершего мужчины Эдуард рассказал «Газете.Ru», что пациент находился в медикаментозной коме после пяти перенесенных операций, и врачи должны были за ним наблюдать. По словам Эдуарда, видео, появившееся в сети, сняла его мама, а не сам отец.

«Они там точно не молоко пьют, по-моему. Это было 5 января, в реаниматологии. Это ординаторская, где они сидят. Анестезиолога видно хорошо, остальные все медсестры, как я понял. Это было 22:56, рабочее время. Я не думаю, что так себя на работе можно вести. Операции сделали пять штук, положили его в медикаментозную кому, и они наблюдали за ним так, когда он в коме находился, вот они так за ним наблюдали. В интернете пишут, что он сам снимал. Нет, это видео снимала мама», — сказал он.

По словам Эдуарда, они уже обратились в городскую прокуратуру.

«Мы позвонили уже дежурному прокурору города нашего, он сказал, что у них выходные, «приходите к нам 10-го в понедельник», — пояснил мужчина.

Ранее издание «Подъем» сообщило, что в Министерстве здравоохранения Красноярского края пообещали разобраться в случившемся. Согласно данным ведомства, смерть действительно была, но она не связана с корпоративом сотрудников больницы.

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