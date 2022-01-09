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Детский омбудсмен подтвердила гибель второго ребенка во время беспорядков в Алма-Ате

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Абзал Калиев/Sputnik/РИА «Новости»

В ходе обстрела в Алма-Ате погибла четырехлетняя девочка, пишет в своем Telegram-канале издание Tengrinews.kz.

Как сообщила уполномоченная по правам ребенка Аружан Саин, инцидент произошел 7 января в 19:00 на пересечении улиц Сейфуллина и Сатпаева. Автомобиль ехал с четырьмя детьми и подвергся обстрелу, в результате чего и погибла четырехлетняя девочка.

2 января в Казахстане начались массовые акции протеста. Это произошло после решения правительства повысить цены на газ с 60 до 120 тенге. Протестные акции быстро переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией. 4 января правительственная комиссия объявила о решении снизить цену на газ до 50 тенге.

Ранее сообщалось, что в Алма-Ате 11-летний ребенок погиб от огнестрельного ранения, еще один пострадал. Также там добавили, что 7 января в одну из детских городских больниц с тяжелым огнестрельным ранением был доставлен 15-летний подросток. Он ехал вместе с отцом на машине, когда автомобиль расстреляли нападавшие.

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