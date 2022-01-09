Мужчина угрожал бомбой зрителям концерта Doja Cat в США

Полиция Индианаполиса, США, арестовала мужчину, который угрожал зрителям концерта певицы Doja Cat бомбой. Об этом сообщила пресс-служба правоохранительных органов в Twitter.

«Находящиеся неподалеку свидетели сообщили полиции, что мужчина заявил, что у него при себе было взрывное устройство», — уточнили в пресс-службе.

Правоохранители обыскали злоумышленника и не нашли у него взрывчатку. При этом в отношении мужчины уже действовали несколько ордеров на арест. Расследование дела продолжается.

Ранее в центре Токио мужчина забаррикадировался в мясном ресторане корейской кухни, заявив, что у него при себе взрывное устройство. В руках у злоумышленника при этом была коробка с прикрепленным к ней сотовым телефоном. Он взял в заложники директора заведения.

Позднее его задержали. Мужчина признался, что хочет «завершить жизнь, но перед арестом поесть жареного мяса». В ходе переговоров с полицией он попросил смертного приговора.