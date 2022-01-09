В МВД Казахстана заявили о стабилизации ситуации во всех регионах страны

И.о. министра внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев заявил, что ситуация во всех регионах, где произошли беспорядки, стабилизирована. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы МВД республики.

«В настоящее время продолжается проведение контртеррористической операции по восстановлению законности и правопорядка в стране», — сказал Тургумбаев.

Он добавил, что в настоящий момент восстанавливается работа коммунальных объектов и систем жизнеобеспечения.

Ранее в МВД Казахстана заявили о прибытии в страну 20 тысяч боевиков.

2 января в Казахстане начались массовые акции протеста. Это произошло после решения правительства повысить цены на газ с 60 до 120 тенге. Протестные акции быстро переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией.

4 января правительственная комиссия объявила о решении снизить цену на газ до 50 тенге. В ночь на 5 января казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев объявил о введении на территории страны 180-дневного госрегулирования цен на топливо и продукты.

По последним данным, число задержанных участников беспорядков в Казахстане увеличилось до 5,1 тысячи человек.