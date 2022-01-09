Специалисты назвали занятия, которые повышают риск заразиться коронавирусом

Специалисты Института медицинской информатики в Великобритании выяснили, что поход по магазинам за покупками увеличивает риск заразиться коронавирусом более чем в полтора раза. Об этом пишет «Медик форум».

Ученые исследовали более 10 000 человек в Англии и Уэльсе в период с октября 2020 года по апрель 2021 года. Самым опасным занятием специалисты назвали поход за покупками по магазинам. На втором месте оказались занятия спортом на открытом воздухе. Исследователи считают, что это может быть связано с социальным аспектом деятельности, а не с самим спортом.

Ученые предупредили об опасности посещения ресторанов, пабов и баров. Самым опасным общественным транспортом оказался автобус.

Наименее опасными занятиями исследователи назвали посещение парикмахерской, маникюрного салона или салона красоты. Также специалисты отметили низкий риск заражения в кинотеатре, в театре, на концерте и на спортивном мероприятии.

Ранее сообщалось, что гибрид штаммов коронавируса «дельта» и «омикрон» обнаружили на Кипре. Новый вариант получил название «дельтакрон». Пока трудно делать прогнозы, способен ли он вытеснить уже распространившиеся мутации, говорят специалисты. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».