Гинцбург разрешил вакцинированным от COVID-19 окунаться в прорубь

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал ТАСС, что вакцинация против COVID-19 не может быть препятствием для окунания в прорубь во время крещенских купаний.

«Если человек искупается в проруби и это для него не стрессовое состояние и у него не будет спазмов сердечных в первую очередь, то процесс вакцинации никак не повлияет. Если у него в результате купания в проруби сердечно-сосудистый спазм случается, то тут не про вакцинацию надо говорить», — сообщил ученый.

По его словам, если человек закален и окунается не впервые, то он может быть уверен в своем организме, а людям с предрасположенностью к гипертонии лучше отказаться от традиции, чтобы не спровоцировать инсульт и инфаркт.

Ранее в МЧС рассказали, как без вреда для здоровья окунуться в прорубь на Крещение. Специалисты отметили, что перед погружением в прорубь в день Крещения Господня необходимо разогреть тело, сделав разминку, чтобы предотвратить потерю чувствительности ног следует надеть нескользкую и легкоснимаемую обувь.

День Крещения Иисуса Христа православные христиане отмечают 19 января (6 января по старому стилю). Крещение в России традиционно сопровождается массовыми купаниями в ледяной воде в специально прорубаемых в виде креста и освящаемых прорубях.