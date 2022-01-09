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Силовики сменили тактику «зачисток» в Алма-Ате

Участников беспорядков в Алма-Ате будут «зачищать» по ночам

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Reuters

Казахстанские силовики будут проводить «зачистки» мародеров и участников беспорядков в Алма-Ате в ночное время суток. Об этом сообщает Ura.ru.

Корреспонденты агентства пояснили, что большая часть боевиков находится в частном секторе. Днем они отсыпаются, а ночью выходят на улицы города.

Жители города и полиция утверждают, что помимо бандитов и мародеров в Алма-Ате действовали подготовленные террористы. Предполагается, что среди них могли быть и исламисты. Именно они, по данным агентства, приняли участие в захвате городской больницы.

Всего манифестанты окружили две больницы в Алма-Ате — первую и седьмую. 6 января вооруженные люди привели в больницу №7 раненых преступников и потребовали от врачей оказать помощь.

В Алма-Ате несколько дней не стихают беспорядки. Бунтовщики смогли захватить несколько административных зданий и аэропорт. С 6 января в городе идет контртеррористическая операция, в город введены военные, в том числе контингент ОДКБ. Контроль над аэропортом силовики смогли взять только спустя два дня — 7 января.

В настоящее время в Казахстане задержаны свыше 4,4 тыс. человек, участвующих в беспорядках в нескольких регионах страны, среди которых есть и иностранные граждане.

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