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Двое сотрудников «Московского комсомольца» пропали в Казахстане

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МК

Двое сотрудников «Московского комсомольца», которые находились в Казахстане, четвертые сутки не выходят на связь, сообщила газета.

Главный редактор сайта «МК» в Казахстане» Сергей Апарин последний раз связывался с федеральной редакцией 5 января. Сайт, где работал Апарин, прекратил работу.

Менеджер зарубежных проектов «МК» Гульнара Минькова уехала на новогодние праздники в Казахстан, но не по работе, а чтобы покататься на лыжах вместе с супругом. С семейной парой также пропала связь, однако известно, что добраться до горнолыжного курорта им не удалось.

Накануне стало известно, что внештатный корреспондент RT Станислав Обищенко задержан в Казахстане — команда телеканала приехала из Нур-Султана в Алма-Ату. Вскоре продюсер телеканала раскрыл подробности о задержании Обищенко.

В настоящее время журналиста уже отпустили.

2 января в Казахстане начались массовые акции протеста. Это произошло после решения правительства повысить цены на газ с 60 до 120 тенге. Протестные акции быстро переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией. 4 января правительственная комиссия объявила о решении снизить цену на газ до 50 тенге. В ночь на 5 января казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев объявил о введении на территории страны 180-дневного госрегулирования цен на топливо и продукты.

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Протесты в Казахстане
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