Онищенко оценил опасность выявленного на Кипре гибридного штамма COVID-19

Бывший главный санитарный врач России врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко, в беседе с Life.ru высказался о новой разновидности коронавируса, которая является гибридом штаммов «дельта» и «омикрон».

По его словам, варианты вируса не могут взаимодействовать между собой, «они создаются и происходят на свет в борьбе» с людьми, а не между собой.

«Скорее всего, здесь речь может идти о том, что те мутации, которые были у предшественника «омикрона», сохранились», — сказал Онищенко.

Он добавил, что выяснить, так ли опасен новый штамм будет можно лишь после того, как его изучат специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Ранее стало известно, что на Кипре был обнаружен новый вариант коронавирусной инфекции, являющийся гибридом штаммов «дельта» и «омикрон». Открытие сделала группа местных ученых, работающих в Лаборатории биотехнологии и молекулярной вирусологии Кипрского университета. Исследователи назвали новую разновидность COVID-19 «дельтакрон».

До этого доцент РНИМУ им. Н.И. Пирогова Михаил Розанов заявил, что в будущем будут массово выявлять новые штаммы коронавируса. Он отметил, что в настоящее время наблюдается большое количество «мутантов» коронавируса, однако теперь имеются доступные средства их выявления, которых раньше не было. Благодаря пандемии, указал Розанов, теперь о вирусах известно больше, а «наука скакнула на следующий этап».