Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус #Беспорядки в Казахстане
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В Белом доме ответили на возмутившие Москву заявления про Казахстан 23:23
В ОДКБ не исключают увеличения числа миротворцев в Казахстане 23:20
В МИД назвали «детским лепетом» заявления Блинкена о роли РФ в Казахстане 23:02
В Бразилии скала обрушилась на отдыхающих и убила двух туристов 22:52
Задержанного в Казахстане корреспондента RT Обищенко отпустили 22:40
США подтвердили готовность обсудить с РФ масштабы учений и неразмещение ракет... 22:25
Белый дом оценил предстоящие переговоры с РФ 22:12
В США пригрозили России новыми санкциями из-за Украины 21:59
Белый дом отверг причастность США к событиям в Казахстане 21:47
В ДНР заявили, что украинские силовики подорвались на своей же мине... 21:46

Онищенко оценил опасность выявленного на Кипре гибридного штамма COVID-19

Онищенко заявил, что штаммы «дельта» и «омикрон» не могут взаимодействовать между собой

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Бывший главный санитарный врач России врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко, в беседе с Life.ru высказался о новой разновидности коронавируса, которая является гибридом штаммов «дельта» и «омикрон».

По его словам, варианты вируса не могут взаимодействовать между собой, «они создаются и происходят на свет в борьбе» с людьми, а не между собой.

«Скорее всего, здесь речь может идти о том, что те мутации, которые были у предшественника «омикрона», сохранились», — сказал Онищенко.

Он добавил, что выяснить, так ли опасен новый штамм будет можно лишь после того, как его изучат специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Ранее стало известно, что на Кипре был обнаружен новый вариант коронавирусной инфекции, являющийся гибридом штаммов «дельта» и «омикрон». Открытие сделала группа местных ученых, работающих в Лаборатории биотехнологии и молекулярной вирусологии Кипрского университета. Исследователи назвали новую разновидность COVID-19 «дельтакрон».

До этого доцент РНИМУ им. Н.И. Пирогова Михаил Розанов заявил, что в будущем будут массово выявлять новые штаммы коронавируса. Он отметил, что в настоящее время наблюдается большое количество «мутантов» коронавируса, однако теперь имеются доступные средства их выявления, которых раньше не было. Благодаря пандемии, указал Розанов, теперь о вирусах известно больше, а «наука скакнула на следующий этап».

Все новости на тему:
Коронавирус 2019-nCoV
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть