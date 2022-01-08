Россиян предупредили о рекордной заболеваемости из-за «омикрон»-штамма

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки Анатолий Альтштейн спрогнозировал, что при грамотном диагностировании Россию ждет рост числа заболевших COVID-19 после того, как штамм COVID-19 «омикрон» станет доминирующим в стране. Об этом он заявил в беседе с URA.RU.

По словам эксперта, из-за этой разновидности коронавируса число выявленных случаев заболевания может превысить 100 тысяч ежесуточно.

«Мы все еще имеем дело со штаммом дельта, который снижается и по заболеваемости, и по летальности. Я думаю, что и дальше эти показатели будут уменьшаться, но придет омикрон», — сказал специалист.

Вирусолог дал такой прогноз исходя из ситуации, которая в настоящее время наблюдается в Великобритании из-за распространения «омикрона».

«В Великобритании диагностика поставлена очень мощно. И там 200 тысяч бывает, хотя страна в два с половиной раза меньше, чем Россия, а заболеваемость гигантская. По идее, у нас должна быть такая же заболеваемость», — сказал Альтштейн.

Ранее руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Гамалеи Александр Бутенко рассказал в Газете.Ru», что в экспертном сообществе существует версия, согласно которой штамм коронавируса «омикрон» начнет активно распространяться в России в январе 2022 года.

Штамм коронавирусной инфекции, получивший во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) обозначение «омикрон», выявлен в ноябре прошлого года на юге Африки. Согласно мнению экспертов, он может оказаться более патогенным, чем остальные варианты COVID-19.

Британская газета The Sun опубликовала перечень из восьми симптомов «омикрон»-штамма коронавируса, согласно которым симптомы заражения «омикрон»-штаммом схожи с признаками простуды.

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