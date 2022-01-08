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Блогер Антон Лядов опроверг сообщения о своем задержании

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anton.lyadov/Instagram

Российский Yotube-блогер Антон Лядов рассказал, что не приезжал в Казахстан и опроверг сообщения о своем задержании. Об этом сообщает «Подъем».

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что блогер Антон Лядов, автор Youtube-проекта «The Люди», задержан в Казахстане — он якобы отправился туда снимать репортаж про протесты.

Комментируя это сообщение, Лядов заявил, что на самом деле был задержан корреспондент его команды.

«Вчера задержали нашего корреспондента там, но вчера же и отпустили. Я сам не в Казахстане», — рассказал блогер.

2 января в Казахстане начались массовые акции протеста. Это произошло после решения правительства повысить цены на газ с 60 до 120 тенге. Протестные акции быстро переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией. 4 января правительственная комиссия объявила о решении снизить цену на газ до 50 тенге. В ночь на 5 января президент страны сообщил о введении на территории страны 180-дневного госрегулирования цен на топливо и продукты.

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