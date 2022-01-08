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В европейской стране обнаружили гибрид штаммов «дельта» и «омикрон»

Вирусолог Кострикис заявил, что на Кипре обнаружен гибрид штаммов «дельта» и «омикрон»

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Virginia Mayo/AP

На Кипре был обнаружен новый вариант коронавируса, который является гибридом штаммов «дельта» и «омикрон». Открытие сделала группа местных ученых, работающих в Лаборатории биотехнологии и молекулярной вирусологии Кипрского университета, передает ТАСС.

Как сообщил заведующий этой лабораторией Леонтиос Кострикис, исследователи назвали новый вариант COVID-19 «дельтакрон».

По его словам, у новой разновидности вируса есть генетическая основа как у «дельты», однако некоторые ее мутации такие же, как у «омикрона».

«Мы нашли значительное количество мутаций, которые ранее обнаруживались только во время случаев заражения «омикрон»-штаммом», — заявил специалист.

Как указал Кострикис, «омикрон» имеет 30 мутаций, и «10 из них были идентифицированы в пробах, взятых на Кипре».

Он добавил, что штамм «дельтакрон» обнаружили в 25 образцах, взятых на острове. При этом 11 из них были получены у людей, госпитализированных с симптомами коронавирусной инфекции, а остальные 14 — у обычных жителей.

Ранее профессор Университета Аристотеля в греческих Салониках Демосфен Сарияннис заявил, что волна заражений «омикроном» спадет к концу февраля 2022 года, добавив, что после этого пандемия сойдет на нет.

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Коронавирус 2019-nCoV
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