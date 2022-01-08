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Генконсульство России в Алма-Ате прокомментировало задержание корреспондента RT

Генконсульство РФ в Алма-Ате в курсе задержания корреспондента RT Обищенко и изучает ситуацию

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Генконсульство России в Алма-Ате разбирается в ситуации, связанной с задержанием внештатного корреспондента телеканала RT Станислава Обищенко. Об этом сообщает Sputnik Казахстан.

«Генеральное консульство... выясняет суть произошедшего инцидента с учетом введенного режима ЧП и проведения антитеррористической операции», — заявили в дипломатическом органе.

Накануне стало известно, что внештатный корреспондент RT Станислав Обищенко задержан в Казахстане. Вскоре продюсер телеканала раскрыл подробности о задержании Обищенко.

В Алма-Ате несколько дней не стихают беспорядки. Бунтовщики смогли захватить несколько административных зданий и аэропорт. С 6 января в городе идет контртеррористическая операция, в город введены военные, в том числе контингент ОДКБ. Контроль над аэропортом силовики смогли взять только спустя два дня — 7 января. В городе продолжается стрельба.

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