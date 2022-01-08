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«Дома сидят, хлеб пекут сами»: россиянка рассказала, как живут ее родственники в Алма-Ате

Из-за неработающих магазинов пожилые жители Алма-Аты начали сами печь хлеб

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Global Look Press

Россиянка Вероника в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, что ее бабушка и дедушка, живущие в Алма-Ате, из-за ситуации в городе стараются не выходить из дома. Она отметила, что пенсионеры сами пекут хлеб, так как магазины разграблены или закрыты.

«Бабушка с дедушкой особо ничего не видят и не знают. Они стараются не выходить на улицу, и для меня это, конечно, особое счастье. Знают только, что магазины не работают, все разграблено, раздолбано. У них все свое, дома сидят. Они же все-таки пожилые люди, обычно закупают много, у них все еще есть. Знаю, что пекут хлеб сами, и очень этому радуются», — сказала россиянка.

По словам Вероники, она созванивается с родственниками раз в день. Она отметила, что доступа в интернет у ее бабушки и дедушки не было до вчерашнего вечера. Также, она подчеркнула, что у пенсионеров до сих пор нет возможности совершать денежные переводы.

«Они смотрят только российские каналы, и только по ним узнают новости. Один какой-то крутят, какую-то дребедень, а новостей практически нет. Все узнают через нас даже. Банкоматы, вроде, вчера пытались запустить, но до этого не было никакой информации. Все сайты банков тоже рухнули, и соответственно, никакие денежные переводы они тоже не могли совершить. Вроде, вчера эту ситуацию пытались поправить, но у них пока нет возможности это для себя сделать», — пояснила девушка.

В Алма-Ате несколько дней не стихают беспорядки. Бунтовщики смогли захватить несколько административных зданий и аэропорт. С 6 января в городе идет контртеррористическая операция, в город введены военные, в том числе контингент ОДКБ. 7 января властям удалось вернуть контроль над аэропортом и административными зданиями.

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