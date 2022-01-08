Появились подробности задержания корреспондента RT в Казахстане

Стали известны подробности о задержании внештатного корреспондента RT Станислава Обищенко в Казахстане. Об этом рассказал продюсер RT Россия Михаил Краснов.

По его словам, команда телеканала прибыла в Алма-Ату из Нур-Султана. После этого журналисты поехали снимать несколько стендапов в церкви. Затем они отправились на площадь Республики для подсъема военной техники.

«Один из наших военных корреспондентов находился на другой стороне дороги, подъехала машина с военными — пригрозили автоматом, поставили на колени и заставили пройти в машину», — заявил Краснов.

Он указал, что после этого команде RT не удалось выйти на связь с военным корреспондентом.

«И сейчас мы пытаемся это сделать по линии посольства», — добавил продюсер.

Ранее стало известно, что правоохранительные органы Казахстана во время беспорядков задержали внештатного корреспондента RT Станислава Обищенко.

В настоящее время в Казахстане задержаны свыше 4,4 тыс. человек, участвующих в беспорядках в нескольких регионах страны, среди задержанных есть и иностранные граждане.

2 января в Казахстане начались массовые акции протеста. Это произошло после решения правительства повысить цены на газ с 60 до 120 тенге. Протестные акции быстро переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией. 4 января правительственная комиссия объявила о решении снизить цену на газ до 50 тенге. В ночь на 5 января казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев объявил о введении на территории страны 180-дневного госрегулирования цен на топливо и продукты.