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Родственники и знакомые не знают, за что убили полицейского в Курганской области

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МВД РФ

В ночь на 8 января житель села Мишкино Курганской области несколько раз выстрелил из охотничьего карабина в полицейских, находившихся в служебном автомобиле. В результате стрельбы на месте скончался 27- летний сержант Денис Михалев. Сестра погибшего в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, что ей неизвестны мотивы нападавшего. По ее словам, подробности трагедии им известны только по слухам.

«О случившемся нам рассказал родной брат моего отца. Подробности знаем только по слухам, и те расходятся. Точно о подробностях нам ничего неизвестно», — сказала она.

Жительница поселка Мишково Елена рассказала «Газете.Ru», что напавший на сотрудников ППС мужчина был пьян.

«Одна причина — алкоголь. Однозначно, он был пьян», — сообщила она.

При этом местная жительница Ольга в беседе с «Газетой.Ru» предположила, что мужчина начал стрелять, потому что хотел заступиться за женщину. По ее словам, сотрудники патрульно-постовой службы грубо обращались с женщиной.

«Знаю причину, заступился за свою женщину, возможно, еще причины были», — пояснила она.

Бывший коллега погибшего Михалева Валерий Тихонов рассказал «Газете.Ru», что тот, напротив, всегда был со всеми вежлив.

«Добрый человек был. Он со всеми вежливо и культурно общался. Даже с нарушителями обращался вежливо. Положительный человек был. Я брал пример с Дениса. Мне приятно было на сменах с ним работать и служить. Он был ответственный, помогал своим товарищам и сослуживцам», — сказал он.

Ранее правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника полиции после стрельбы под Курганом, в результате которой один полицейский убит, еще один получил ранения.

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