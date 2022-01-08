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В Румынии за ношение тканевой маски ввели штраф в 570 долларов

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Vadim Ghirda/AP

Министр внутренних дел Румынии Лучиан Боде заявил, что с 8 января ношение текстильной защитной маски наказывается штрафом в $570. Об этом он сообщил в эфире телеканала Digi 24.

«Специалисты говорят, что штамм «Омикрон» распространяется очень быстро и является очень заразным, в этих условиях ношение маски очень важно для остановки распространения. Штраф за ношение неподходящей маски равен штрафу за ее отсутствие», — сказал он.

Ранее сообщалось, что коронавирус может мутировать и вызвать новую вспышку заболевания после того, как попадет в животную среду. Об этом рассказали главный доктор медицинских наук Сергей Токарев и академик РАН Виталий Зверев.

Зверев также не исключил, что мутации коронавируса, образовавшиеся среди животных, могут представлять для людей крайнюю опасность.

До этого специализирующийся на вирусологии Институт Роберта Коха, который подчиняется немецкому министерству здравоохранения, внес Великобританию в список стран и регионов, где широко распространены мутации SARS-CoV-2.

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