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Во время протестов в Алма-Ате погиб гражданин Израиля

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Reuters

Гражданин Израиля Леван Когеашвили погиб во время протестов в Алма-Ате. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

По данным издания, Когеашвили было 22 года.

«МИД находится в контакте с его родителями в Казахстане и семьей в Израиле и оказывает содействие в транспортировке его тела в Израиль для похорон», — отмечает портал.

Ранее в Казахстане погиб сотрудник телеканала «Алматы ТВ», сообщил «Sputnik Казахстан».

Его имя не разглашается. Известно, что он был водителем автомобиля съемочной группы телеканала, которая попала под обстрел около резиденции главы государства в Алма-Ате. В результате произошедшего журналист «Алматы ТВ» получил ранения.

До этого в МИД России сообщили, что сотрудники министерства помогли вернуться на родину детской спортивной команде, находившейся на сборах в Алма-Ате.

По данным Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет в ходе протестов и беспорядков в Алма-Ате были убиты десятки протестующих, еще около тысячи человек получили ранения. Представитель международной организации напомнила властям Казахстана, что сила против протестующих должна применяться с соблюдением строгих требований соразмерности.

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