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В Египте произошло ДТП с 16 погибшими

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Агентство «Москва»

На Синайском полуострове столкнулись микроавтобус и автобус, 16 человек погибли, еще 18 ранены. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу минздрава Египта.

«В результате столкновения микроавтобуса и автобуса на трассе между городами Суэц — Тор погибли 16 человек, ранены 18», — сказали в пресс-службе.

Раненых госпитализировали в больницы, у пострадавших в основном порезы, ушибы, подозрения на черепно-мозговые травмы.

Ранее на Абельмановской улице в Москве вечером в четверг произошла авария с участием машины «скорой помощи», в результате пострадал один человек.

Telegram-канал столичного Дептранса сообщил, что водитель легковушки не пропустил машину «скорой помощи», которая в свою очередь столкнулась с трамваем. Подробности произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД.

Позднее прокуратура Москвы в своем Telegram-канале сообщила о гибели 65-летней женщины, речь идет о пациентке «скорой». Дептранс отметил, что в трамвае пострадавших нет.

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