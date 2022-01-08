В Китае загорелся самолет российской авиакомпании

Самолет российской авиакомпании «Авиастар-Ту» загорелся в аэропорту в Китае. Об этом сообщает Telegram-канал AviaNews.

Инцидент произошел в аэропорту Ханчжоу. В момент возгорания воздушное судно Ту-204 находилось на земле.

Более подробной информации не приводится.

Ранее в московском аэропорту Шереметьево загорелась спецтехника, которая развозит бортовое питание. Пламя в кабине кейтерингового автолифта вспыхнуло во время обслуживания рейса в Ереван. Причиной возгорания называют замыкание электропроводки, никто не пострадал.

До этого правая стойка шасси пассажирского самолета Boeing загорелась при аварийной посадке в Уфе. В этот момент на борту воздушного судна находились 334 человека, в том числе десять членов экипажа. Среди пассажиров был 71 ребенок.