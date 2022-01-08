В Алма-Ате продолжается стрельба

В центре крупного казахстанского города Алма-Ата продолжается стрельба. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как пишут местные СМИ, выстрелы раздавались почти всю ночь.

По данным «Sputnik Казахстан», в настоящее время сотрудники правоохранительных зачищают Алма-Ату от манифестантов.

«Антитеррористическая операция в городе продолжается. Горожане помогают полиции выявлять подозрительные группы людей», — говорится в сообщении.

Агентство отмечает, что проведение операции осложняет опустившийся на город туман.

Ранее в МВД Казахстана сообщили, что после произошедших в стране беспорядков были задержаны более 4 тысяч человек, включая, по предварительной информации, граждан соседнего государства.

До этого власти США разрешили сотрудникам генерального консульства в Алма-Ате, обязанности которых не связаны с чрезвычайной деятельностью, эвакуироваться вмести с членами семьи на родину.