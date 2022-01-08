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Президент Туркменистана поручил потушить «Врата ада»

Президент Туркменистана Бердымухамедов распорядился потушить газовый кратер «Врата ада»

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Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов распорядился потушить расположенный в Дашогузской области горящий газовый кратер Дарваза, называемый в народе «Врата ада». Об этом сообщает Turkmenportal.

По словам Бердымухамедов в этой местности сгорает огромное количество газа. Данное обстоятельство негативно сказывается на экологии и на здоровье проживающих рядом людей. Также расходуется природный газ, от которого можно получить значительную прибыль для обеспечения благополучия народа.

«Мы создаем и продолжим создавать все необходимые условия для освоения колоссальных запасов углеводородных ресурсов независимой нейтральной Отчизны в интересах родного народа», – заявил Бердымухамедов.

Ранее президент Туркменистана оценил тягач-рефрижератор «КамАЗ». Автомобиль передал ему в дар председатель совета директоров компании «КамАЗ» Сергей Ткаченко.

Он отметил, что «внешне машина вполне интересно смотрится, привлекает внимание окружающих и некоторых, как говорят, даже восхищает», а также похвалил салон и панель мультимедиа.

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