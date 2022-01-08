Жители Нур-Султана практически опустошили банкоматы

В банкоматах столицы Казахстана Нур-Султана почти закончились деньги. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственного корреспондента.

По его словам в пятницу, 7 января, горожане воспользовались связанным с Рождеством выходным, чтобы обналичить банковскую карту. На фоне продолжающихся в стране несколько дней протестов наличные стали основным средством расчета. В столице у банкоматов выстроились большие очереди.

В статье отмечается, что, несмотря на ажиотаж, люди не конфликтовали друг с другом. Наоборот, делились информацией о работающих аппаратах. Во второй половине дня большинство банкоматов опустели.

Как пишет агентство, в пятницу снизилось количество покупателей в магазинах Нур-Султана.

«Вчера было очень много людей, закупались активнее, чем на Новый год», — рассказала Гульнара, продавщица супермаркета «Москва», расположенного в административной части города.

При этом во многих магазинах заработали системы безналичного расчета.

Ранее информационное агентство «Sputnik Казахстан» сообщило, что в стране полностью восстановили движение пассажирских поездов.