Появилось видео атаки на СИЗО в казахстанском Талдыкоргане

В сети было опубликовано видео нападения на СИЗО в Талдыкоргане. Ролик опубликовал Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

На кадрах видно, как вооруженные люди готовятся к атаке.

В результате нападения погиб один сотрудник учреждения, еще три человека пострадали.

В МВД Казахстана уточнили, что попытка нападения террористов, переодетых в камуфляжную форму, была предотвращена. Там добавили, что всего нападавших было 20 человек.

До этого в СМИ появилась информация, что в ходе беспорядков в Талдыкоргане был ранен мэр города Ержан Жасыбаев. Он получил травму головы. Среди пострадавших в ходе незаконных протестов оказался и первый заместитель акима Алматинской области Лаззат Турлашов.