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Источник: в Алма-Ате задержан племянник Назарбаева

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БИЗНЕС Online/YouTube

В Алма-Ате задержали племянника бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Самата Абиша. Об этом сообщает Orda.kz. со ссылкой на источник.

Абиш занимал должность первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, однако был отправлен в отставку 5 января.

По данным источника, мужчину задержали два часа назад.

Ранее kp.ru сообщала, что Абиш может быть причастен к беспорядкам в стране.

6 января в СМИ появилась информация, что в международный аэропорт Бишкека «Манас» прилетел частный самолет Bombardier Global, который, предположительно, принадлежит родственникам бывшего президента Казахстана. В самом аэропорту заявили, что они не располагают информацией о прибытии членов семьи Назарбаева. Они также не подтвердили принадлежность борта семье этого казахстанского политика.

5 января источник в дипломатических кругах сообщал, что Назарбаев готовится покинуть Казахстан «для лечения».

До этого политик был отправлен в отставку с поста главы Совета безопасности страны, который он должен был занимать пожизненно. Совбез Казахстана возглавил президент Касым-Жомарт Токаев.

Нурсултан Назарбаев сложил полномочия в качестве президента в марте 2019 года, он занимал должность главы государства с 1991 года. При этом политик, наделенный статусом лидера нации, сохранил за собой пост председателя Совета безопасности, а также остался председателем партии «Нур Отан» («Свет Отечества») и членом Конституционного совета.

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