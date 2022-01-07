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Гинцбург назвал условие окончания пандемии

Гинцбург заявил, что пандемия COVID-19 закончится при вакцинации 70% населения за шесть месяцев

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург считает, что пандемия COVID-19 завершится при вакцинации 70% населения за шесть месяцев, передает РИА «Новости».

«Если 70% населения привьём за шесть месяцев, то пандемия закончится, потом будем границы открывать, возвращаться к привычной жизни. А если вакцинация будет в час по чайной ложке идти, то будем считать волны до бесконечности», — заявил Гинцбург .

Он добавил, что через полгода после прививки важно проходить ревакцинацию.

Ранее профессор Университета Аристотеля в греческих Салониках Демосфен Сарияннис выразил мнение, что волна заражений новым штаммом коронавируса «омикрон» подойдет к концу к 20 февраля 2022 года. Он предположил, что этот штамм — последняя мутация коронавирусной инфекции.

Вирусолог, член-корреспондент РАН Петр Чумаков, в свою очередь, отметил, что с появлением штамма «омикрон», который реже имеет серьезные проявления, пандемия начнет «стихать» и со временем будет оказывать все меньшее влияние на повседневную жизнь.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии регистрацию прошли вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник Лайт» и «ЭпиВакКорона-Н».

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Коронавирус 2019-nCoV
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