Патриарх Кирилл рассказал об отношениях с папой Франциском на рождественской литургии

По окончании ночного рождественского богослужения в храме Христа Спасителя Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что ценит добрые отношения с Папой Римским Франциском. Российский патриарх выразил надежду, что их совместные действия могут быть направлены на достижение мира в регионах, охваченных конфликтами. Об этом сообщает ТАСС.

В проповеди по окончании литургии Патриарх Кирилл поблагодарил присутствующего католического архиепископа Паоло Пецци за послание от папы Франциска, которое он передал. Представитель российской церкви указал, что очень ценит добрые отношения, сложившиеся между ними.

«Дай Бог, чтобы эти отношения преломлялись во многих и многих добрых совместных действиях. В том числе и направленных на достижение мира там, где мира сегодня нет», — заключил патриарх.

Первая в истории встреча предстоятелей Римско-католической и Русской православной церквей состоялась в феврале 2016 года в аэропорту Гаваны. По ее итогам была подписана совместная декларация из 30 пунктов. В документе говорилось об их совместной помощи православным и католикам гонимым христианам Ближнего Востока и Северной Африки.

В декабре 2021 года Папа Франциск принял на аудиенции в Ватикане главу отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополита Волоколамского Илариона.

Также патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что Русская православная церковь (РПЦ) не может игнорировать конфликты на территориях исторической России. Соответствующее заявление он сделал в ходе проповеди после рождественской службы в храме Христа Спасителя.

Во время проповеди после рождественской службы он указал, что в настоящее время «на территории нашей некогда единой, огромной страны» — в землях исторической Руси — происходят «тяжелейшие события, когда люди столкнулись с тяжелейшим гражданским конфликтом, когда реально проливается кровь».