Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус #Беспорядки в Казахстане
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В Бразилии привитый тремя дозами вакцины мужчина умер от штамма «омикрон» 06:39
Казахстан заявил о ликвидации 26 вооруженных преступников 06:35
Аэропорт Алма-Аты не будет работать до обеда 7 января 06:29
Президент Казахстана выступил с новым обращением к гражданам 06:16
Сын Пабло Эскобара нашел 28 ошибок в сериале «Нарко» 06:07
Двух журналистов в Гаити убили после интервью с главарем банды 05:53
Основные силы российских миротворцев ОДКБ готовятся к вылету в Казахстан и... 05:42
В Казахстане заявили о спланированном характере действий заговорщиков... 05:34
Опрос показал, сколько немцев поддерживают «Северный поток — 2» 05:11
На Украине рассказали, о чем забыли в Европе 05:11

Патриарх Кирилл рассказал об отношениях с папой Франциском на рождественской литургии

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Сергей Пятаков/РИА «Новости»

По окончании ночного рождественского богослужения в храме Христа Спасителя Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что ценит добрые отношения с Папой Римским Франциском. Российский патриарх выразил надежду, что их совместные действия могут быть направлены на достижение мира в регионах, охваченных конфликтами. Об этом сообщает ТАСС.

В проповеди по окончании литургии Патриарх Кирилл поблагодарил присутствующего католического архиепископа Паоло Пецци за послание от папы Франциска, которое он передал. Представитель российской церкви указал, что очень ценит добрые отношения, сложившиеся между ними.

«Дай Бог, чтобы эти отношения преломлялись во многих и многих добрых совместных действиях. В том числе и направленных на достижение мира там, где мира сегодня нет», — заключил патриарх.

Первая в истории встреча предстоятелей Римско-католической и Русской православной церквей состоялась в феврале 2016 года в аэропорту Гаваны. По ее итогам была подписана совместная декларация из 30 пунктов. В документе говорилось об их совместной помощи православным и католикам гонимым христианам Ближнего Востока и Северной Африки.

В декабре 2021 года Папа Франциск принял на аудиенции в Ватикане главу отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополита Волоколамского Илариона.

Также патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что Русская православная церковь (РПЦ) не может игнорировать конфликты на территориях исторической России. Соответствующее заявление он сделал в ходе проповеди после рождественской службы в храме Христа Спасителя.

Во время проповеди после рождественской службы он указал, что в настоящее время «на территории нашей некогда единой, огромной страны» — в землях исторической Руси — происходят «тяжелейшие события, когда люди столкнулись с тяжелейшим гражданским конфликтом, когда реально проливается кровь».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть