Названы российские города с самым высоким качеством жизни

Москва, Санкт-Петербург, Грозный, Магнитогорск и Владимир являются городами, в которых самое высокое качество жизни. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные исследования, которое провели специалисты Финансового университета при правительстве РФ.

Они учитывали следующие факторы при проведении исследования: уровень дохода населения, склонность к миграции, интерес к культурным ценностям (театрам, книгам, музеям), состояние дорог и качество работы общественного транспорта, качество медицины и образования, работа комплекса ЖКХ, состояние экологии, условия для предпринимательства, общая тревожность населения, а также распространенность бытового насилия и травматизма.

Лидером рейтинга стала Москва. Второе место занял Санкт-Петербург, а третье — Грозный. Также в число лидеров попали Магнитогорск, Владимир, Тула, Калуга, Набережные Челны, Белгород и Нижний Новгород. В конце списка оказались Хабаровск, Астрахань и Барнаул.

Ранее заместитель главы Минприроды России Дмитрий Тетенькин заявил, что повышение качества жизни является одним из главных принципов циклической экономики, которую планируют внедрить в стране.

До этого стало известно, что Москва опередила Сингапур, Сидней, Париж, Берлин и Токио в рейтинге лучших городов для жизни «Город для каждого», составленном американской компанией Boston Consulting Group, входящей вместе с McKinsey и Bain & Company в «большую тройку управленческого консалтинга».