Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус #Беспорядки в Казахстане
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Дан прогноз о смертности в России от COVID-19 из-за штамма омикрон 01:47
В Киргизии прокомментировали информацию о прибытии в страну самолетов семьи... 01:28
Стало известно о судьбе людей, находившихся на борту упавшего в Башкирии... 01:19
Вертолет совершил жесткую посадку недалеко от населенного пункта в Башкирии 01:07
Названы российские города с самым высоким качеством жизни 00:59
Путин посетил рождественское богослужение в домовой церкви в Ново-Огарево 00:49
Мародеры ограбили блогершу из Алма-Аты, помогавшую протестующим 00:39
В Казахстане сообщили, смогут ли вернуться назад граждане с отдыха... 00:38
Гинцбург дал рекомендации для вакцинированных подростков 00:28
44-летняя американка с внешностью студентки удивила соцсети 00:24

Протестующие перекрыли дорогу к аэропорту Актау

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Телеграм-канал «ORDA»

Группа протестующих перекрыла дорогу между казахстанским городом Актау и аэропортом. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, в городе продолжаются протесты, люди стягиваются на центральную площадь. Местная полиция оцепила территорию, не пропуская туда даже представителей СМИ. При этом столкновений не наблюдается, протестующие ведут себя достаточно спокойно.

Они установили юрту и организовали полевую кухню.

Ранее сообщалось, что в Актау возобновили работу автозаправочные станции, начав отпускать бензин по талонам. Газ продается по цене в 50 тенге или $0,11. При этом люди «буквально часами» находятся в огромных пробках к заправкам.

В Казахстане продолжаются протесты, которые начались 2 января в городе Жанаозен Мангистауской области из-за повышения цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля). Ранее цена литра газа составляла 60 тенге. Спустя два дня в Алма-Ате и ряде других городов начались столкновения протестующих с полицией и военными.

Все новости на тему:
Протесты в Казахстане
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть