Протестующие перекрыли дорогу к аэропорту Актау

Группа протестующих перекрыла дорогу между казахстанским городом Актау и аэропортом. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, в городе продолжаются протесты, люди стягиваются на центральную площадь. Местная полиция оцепила территорию, не пропуская туда даже представителей СМИ. При этом столкновений не наблюдается, протестующие ведут себя достаточно спокойно.

Они установили юрту и организовали полевую кухню.

Ранее сообщалось, что в Актау возобновили работу автозаправочные станции, начав отпускать бензин по талонам. Газ продается по цене в 50 тенге или $0,11. При этом люди «буквально часами» находятся в огромных пробках к заправкам.

В Казахстане продолжаются протесты, которые начались 2 января в городе Жанаозен Мангистауской области из-за повышения цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля). Ранее цена литра газа составляла 60 тенге. Спустя два дня в Алма-Ате и ряде других городов начались столкновения протестующих с полицией и военными.