В Алма-Ате нашли еще одного обезглавленного полицейского

Число погибших правоохранителей в Алма-Ате возросло до 13 человек, было обнаружено еще одно обезглавленное тело полицейского, сообщает РИА «Новости».

При этом в ночь на 6 января правоохранители отразили вооруженный штурм полицейского управления Алма-Аты, среди нападавших — десятки погибших.

Ранее в ходе столкновений в Алма-Ате погибли 12 сотрудников правоохранительных органов, 353 были ранены.

Отмечается, что тело одного из погибших было обнаружено с отсеченной головой.

В Казахстане протесты начались 2 января в городе Жанаозен Мангистауской области, причиной стало повышение цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля). Ранее цена литра газа составляла 60 тенге. Спустя два дня в Алма-Ате и ряде других городов начались столкновения протестующих с полицией и военными.