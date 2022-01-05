Пресс-служба аэропорта Алма-Аты подтвердила захват протестующими

Международный аэропорт Алма-Аты подтвердил, что протестующие граждане захватили здание.

«Они дошли до аэропорта. По предварительным данным в аэропорту сейчас находятся около 45 захватчиков. Как они зашли, наши сотрудники покинули аэропорт. В момент захвата пассажиров в терминале не было. Мы заранее быстро эвакуировали пассажиров», — рассказали в пресс-службе аэропорта порталу Orda.kz.

Ранее о захвате воздушной гавани Алма-Аты появилось сообщение в СМИ.

До этого приостановил работу аэропорт в казахстанском городе Актау, а в аэропорту Нур-Султана из-за комендантского часа отменили поздние рейсы.

В Казахстане протесты начались 2 января в городе Жанаозен Мангистауской области после повышения цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля). До этого цена литра газа составляла 60 тенге. Спустя два дня в Алма-Ате и ряде других городов начались столкновения протестующих с полицией и военными. Стычки также происходили в Актобе, Таразе, Актау и прочих населенных пунктах.