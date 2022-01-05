Российский спецборт вылетел в сторону Казахстана, но не смог там приземлиться

Борт Ту-214 специального летного отряда «Россия» вылетел из Москвы в сторону Казахстана, сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

Сообщается, что самолет вылетел из московского аэропорта Внуково. Лайнер пересек российско-казахстанскую границу над Уральском и продолжил движение на юго-восток страны.

Как пишет Readovka, борт направлялся в Алма-Ату, но не успел приземлиться из-за захвата аэропорта. В итоге самолет сменил курс и вылетел за пределы Казахстана.

Около часа назад аэропорт Алма-Аты был захвачен протестующими, сейчас там ведется эвакуация сотрудников.

«Аэрофлот» уже отменил рейс в Алма-Ату, поскольку там введено чрезвычайное положение и въезд в город ограничен.

В Казахстане протесты начались 2 января в городе Жанаозен Мангистауской области после повышения цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля). До этого цена литра газа составляла 60 тенге. Спустя два дня в Алма-Ате и ряде других городов начались столкновения протестующих с полицией и военными. Стычки также происходили в Актобе, Таразе, Актау и прочих населенных пунктах.