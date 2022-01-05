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Внуково готовится принимать рейсы из других аэропортов из-за метели

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

В пресс-службе Внуково сообщили «Газете.Ru», что отмен рейсов по метеоусловиям в аэропорту нет, он работает в штатном режиме и готова принимать суда из других аэропортов столицы.

«Международный аэропорт Внуково работает в штатном режиме несмотря на сильный ливневый снег. Отмен рейсов по метеоусловиям нет. Возможны небольшие задержки рейсов, связанные с противообледенительной обработкой самолетов и плановой очисткой взлетно-посадочных полос от снега. Аэропорт Внуково планирует принимать рейсы из другого аэропорта Московского авиационного узла, где воздушное суда не могут приземлиться», – рассказали в пресс-службе Внуково.

Для очистки и обработки антигололедными реагентами взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек и перрона задействована многофункциональная снегоуборочная техника и спецмашины для распределения химреагентов.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что в среду в Москве ожидается сильный снегопад. По прогнозу, с полудня. При порывах ветра до 13-18 м/с начнется метель, видимость сократится до 500-1 тыс. м. Вероятны сбои в наземном и авиационном сообщениях.

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