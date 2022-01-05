Юрист объяснил, какие селфи могут закончиться уголовным делом

Юрист Евразийской Юридической Компании «Сенатор» Сергей Савельев рассказал россиянам, что они могут привлекаться к серьезной ответственности за сделанное селфи. Информацией эксперт поделился с «Прайм».

Савельев напомнил, что госслужащим нельзя делать снимки, порочащие честь и достоинство. Как говорит юрист, за такие селфи они могут быть уволены.

Если россиянин является сотрудником органов внутренних дел, военнослужащим, то ему строго запрещено делать и выкладывать фотографии с алкоголем, в непристойном виде и фотографии эротического характера.

Любым гражданам РФ нельзя делать снимки, которые могут повлечь за собой распространение данных, охраняемых законом. За такие фотокарточки можно отправиться в тюрьму.

Савельев добавил, что в России нет закона, который бы запрещал скачивание и хранение на смартфоне чужих селфи, но без дальнейшего распространения.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге завели очередное уголовное дело об оскорблении чувств верующих. В ходе мониторинга правоохранители нашли в сети фотографию, на которой двое молодых людей стоят на фоне храма Спаса на Крови в непристойном виде. Молодых людей уже задержали: одному петербуржцу 17 лет, другому — 15. «Газета.Ru» вспомнила череду похожих уголовных дел.