Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В Хэйхэ заплатят $15,6 тыс. за помощь в поиске источника вспышки... 03:33
Россияне описали типичного полицейского 03:31
Игрок «Зенита» и сборной Хорватии: Россия почувствуете себя в гостях... 03:29
ВОЗ: смертность от коронавируса в Европе выросла за неделю на 10% 03:19
В Польше задержали автобус с немецкими активистами, которые хотели помочь... 03:14
Германия назвала действия Лукашенко бесчеловечными и пригрозила санкциями 03:06
В России придумали, как улучшить питание детей в школах 03:03
Экс-глава ВФЛА Шляхтин ответил на обвинения отстраненного атлета Лысенко 02:56
Гинзбург призвал ввести обязательную вакцинацию от коронавируса 02:51
Агент футболиста «Спартака» Жиго отреагировал на информацию об интересе... 02:49

Turkish Airlines опровергла обвинения в перевозке нелегальных мигрантов в Белоруссию

close
100%
Murad Sezer/Reuters

Турецкий авиаперевозчик Turkish Airlines опроверг сообщения в СМИ о причастности к перевозкам нелегальных мигрантов на рейсах в Белоруссию, сообщает Milliyet.

Поводом для соответствующего заявления стали сообщения в ряде СМИ, где шла речь о сотрудничестве Turkish Airlines с белорусскими властями.

По словам председателя Либерально-демократической партии, депутата Палаты представителей Нацсобрания Белоруссии Олега Гайдукевича, мигранты законно попадают в Белоруссию на самолетах, в том числе из Турции, а потом пешком идут к польской границе.

«Мигранты прилетают в Беларусь на самолетах. Мы же не можем закрыть авиасообщение. Они могут лететь через Турцию или другие государства. У них есть все документы. Они прилетают абсолютно законно. В любую страну они прилетают по закону. А вот дальше уже идут пешком к границе», — рассказал он.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Европейского союза начался летом этого года после того, как президент Александр Лукашенко заявил, что ослабит контроль за потоками нелегальных мигрантов на фоне очередного обострения отношений с западными странами.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Евросоюзе действует мафиозная структура по организации транзита мигрантов.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть