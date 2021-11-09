Turkish Airlines опровергла обвинения в перевозке нелегальных мигрантов в Белоруссию

Турецкий авиаперевозчик Turkish Airlines опроверг сообщения в СМИ о причастности к перевозкам нелегальных мигрантов на рейсах в Белоруссию, сообщает Milliyet.

Поводом для соответствующего заявления стали сообщения в ряде СМИ, где шла речь о сотрудничестве Turkish Airlines с белорусскими властями.

По словам председателя Либерально-демократической партии, депутата Палаты представителей Нацсобрания Белоруссии Олега Гайдукевича, мигранты законно попадают в Белоруссию на самолетах, в том числе из Турции, а потом пешком идут к польской границе.

«Мигранты прилетают в Беларусь на самолетах. Мы же не можем закрыть авиасообщение. Они могут лететь через Турцию или другие государства. У них есть все документы. Они прилетают абсолютно законно. В любую страну они прилетают по закону. А вот дальше уже идут пешком к границе», — рассказал он.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Европейского союза начался летом этого года после того, как президент Александр Лукашенко заявил, что ослабит контроль за потоками нелегальных мигрантов на фоне очередного обострения отношений с западными странами.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Евросоюзе действует мафиозная структура по организации транзита мигрантов.