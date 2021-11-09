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Беженцы раскрыли маршрут до белорусско-польской границы

Мигранты, находящиеся в лагере на белорусско-польской границе, сообщили, что попали в Белоруссию через Турцию, сообщает RT.

По их словам, они оформили визы в белорусском посольстве в Анкаре, а теперь ждут, что власти Германии пришлют за ними транспорт и перевезут на территорию ФРГ.

Один из мигрантов рассказал, что виза для каждого из трех членов семьи обошлась ему в $2600.

«Нас здесь 12 человек — две семьи, $2600 — это за визу, медицинскую страховку и, как сказали в компании, за две недели проживания в гостинице. Но на третий день в отеле нам сказали, что срок нашего проживания закончился, и выставили нас на улицу», — рассказал он.

В МВД Польши ранее заявили, что около 1,5 тыс. нелегальных мигрантов пытались прорваться через польскую границу в понедельник, 8 ноября. В настоящий момент у границы Белоруссии остаются от 2 до 4 тыс. беженцев, всего на территории Белоруссии находится 15 тыс. незаконных мигрантов, уточнили в ведомстве.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза начался летом 2021 года после того, как президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ослабит контроль за потоками нелегальных мигрантов на фоне очередного обострения отношений с западными странами.

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