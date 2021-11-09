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«Парашют через «у» писать не предлагают»: главред «Грамоты.ру» объяснил новые правила русской орфографии

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Главный редактор сайта «Грамота.ру», ведущий научный сотрудник Института русского языка им. В.В. Виноградова Владимир Пахомов раскрыл подробности проекта Министерства просвещения по обновлению правил русского языка. В беседе с «Газетой.Ru» специалист заявил, что документ не станет глобальной реформой языка, а лишь поможет актуализировать уже существующие нормы.

«Это будет краткий свод орфографических правил, актуальный для всех, пишущих по-русски. По замыслу лингвистов, правила будут охватывать новые слова и новые типы слов, которые появились в русском языке за последние годы и десятилетия. Очевидно, что в 1956 году, когда были приняты действующие правила, многих слов просто не было. Ну например, как писать слова с первой частью «медиа»? Или слова с первой частью «мини», «бизнес» и так далее? Сейчас такие слова актуальны для современной письменной речи. Можно будет сказать, что слова с первой частью «медиа» пишутся слитно, согласно правилам русской орфографии. Для [правил] 1956 года мы, конечно, так сказать не можем», — рассказал Пахомов.

Главный редактор отметил, что проект находится на стадии обсуждения и будет дорабатываться с учетом замечаний научного сообщества.

«Это проект только орфографических правил, о пунктуации речи пока не идет. Он будет обсуждаться и уточняться с участием орфографической комиссии РАН. Подчеркну, что речь не идет о каких-то новых написаниях и орфографических реформах, никто не будет устранять действующие исключения. Никто не будет предлагать писать слово «парашют» с буквой «у». При этом лингвисты также продолжают и будут продолжать вести работу над полным академическим описанием правил русской орфографии и пунктуации, которое предполагается в электронном виде. Это дело не совсем отдаленного, но будущего», — резюмировал Пахомов.

Ранее стало известно, что Минпросвещения разработало проект новых правил русской орфографии и пунктуации. Авторы документа отметили, что действующие правила были утверждены более 60 лет назад — в 1956 году. С тех пор накопились разночтения, неточности и пробелы, которые необходимо устранить.

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