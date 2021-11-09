Жителям Украины предрекли катастрофу из-за роста цен

Глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко заявил, что страну ждет катастрофа из-за роста цен на электроэнергию. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Чем это все закончится? Веерными отключениями это однозначно закончится <...> Это может приводить к определенным частичным техногенным катастрофам. Это приведет к определенному обвалу экономики Украины», — сказал эксперт.

По его мнению, ни одна украинская компания не выдержит повышения тарифов, потому что фундаментом украинской экономики является дешевая электроэнергия.

Попенко добавил, что за текущий кризис в энергетическом секторе ответственность несут прежде всего украинские власти. Он обвинил правительство страны в отсутствии долгосрочной политики и в непонимании, как устроен энергетический комплекс.

Ранее экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что из-за неподъемных цен на газ 91% украинских предприятий не в состоянии продолжать работу и в скором времени разорятся.