Заяц увернулся от охотившегося на него орла, перепрыгнув через него

Видео с зайцем, который избежал гибели, перепрыгнув через орла, стало вирусным в сети. На кадрах видно, как пернатый хищник долгое время преследовал грызуна.

Однако в момент, когда орел уже приближался к земле, заяц просто перепрыгнул через него, сделав, казалось бы, невероятное.

«Уникальнейший момент с зайцем, который спасся от орла, перепрыгнув через него!», — гласила подпись к видео.

«Заяц словно говорит «Не сегодня, лузер!», — пошутил один из комментаторов.

«Надеюсь, никто не делал ставки на охоту», — сообщил другой человек.

«На самом деле зайцы очень умные и быстрые, поэтому неудивительно, что в этом случае ему удалось перехитрить орла», — сообщил третий юзер.

«Героев могут забывать, но легенды не умирают никогда», — написал другой комментатор.

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