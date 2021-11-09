Стали известны детали спецоперации с убитым в Петербурге сотрудником СОБРа

Преступная банда, при задержании которой в Санкт-Петербурге погиб сотрудник СОБРа Евгений Захаров, в основном специализировалась на автоподставах. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что силовики вышли на след крупной преступной группы. 9 ноября задержания подозреваемых проходили в разных районах, в том числе на Пулковском шоссе в Пушкинском районе города. Согласно версии источника, при рейде некоторые правоохранители поднялись в квартиру, другие остались ждать на улице.

В это же время в автомобиле во дворе дома находился один из главных подозреваемых. Когда он увидел росгвардейцев, стал прорываться и сбил сотрудника СОБР, а затем скрылся, рассказал представитель правоохранительных органов.

По данным Следственного комитета России, утром 9 ноября возле одного из домов на Пулковском шоссе сотрудники полиции при помощи Росгвардии задерживали группу лиц, причастных к мошенничеству. Отмечается, что подозреваемый, пытавшийся скрыться на автомобиле марки Fiat Ducato, намеренно сбил сотрудника СОБР «Гранит» ГУ Росгвардии, который в итоге умер от полученных травм. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее сбивший сотрудника СОБРа заявил, что принял силовика за бандита.