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Петр Бирюков: ремонт Севастопольского путепровода на юго-западе Москвы завершен

Заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы Петр Бирюков сообщил, что специалисты Комплекса городского хозяйства завершили капитальный ремонт Севастопольского путепровода на юго-западе Москвы.

«Этот путепровод был построен в 1986 году и с тех пор ни разу капитально не ремонтировался. Со временем произошли разрушения бетона пролетных строений, образовались протечки и коррозия, на дорожном покрытии появилась колейность, которая могла негативно повлиять на безопасность дорожного движения», — отметил Бирюков.

Заместитель мэра уточнил, что специалисты провели большой комплекс работ по обновлению путепровода.

«Отремонтировали железобетонную плиту проезжей части и опоры пролетных строений, заменили деформационные швы, гидроизоляцию и асфальтобетонное покрытие, установили новые мачты освещения. Работы проводились поэтапно, с сохранением движения на двух полосах в каждом направлении. Для пешеходов были организованы два нерегулируемых пешеходных перехода на разных концах путепровода», — рассказал Бирюков.

Он подчеркнул, что состояние мостовых сооружений города постоянно контролируется.

«За последние 10 лет каждый объект мостового хозяйства прошел различные виды ремонта, что позволило продлить срок эксплуатации и создать более комфортные условия для движения водителей и пешеходов», — заключил Бирюков.

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