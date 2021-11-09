Глава Мосгоризбиркома Юрий Ермолов покинул свой пост

Глава Московской городской избирательной комиссии (МГИК) Юрий Ермолов покинул свой пост по «личным причинам», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу ЦИК Эллу Памфилову.

«К большому нашему сожалению, Юрий Алексеевич Ермолов, действительно у него были причины личные, он решил сложить с себя обязанности именно председателя. Но мы его все-таки не отпускаем совсем, он останется членом комиссии, чему мы несказанно рады, и будет делиться своим бесценным опытом, оказывать необходимую поддержку своим коллегам», — заявила Памфилова.

Кроме того, по словам главы ЦИК, замглавы МГИК Дмитрий Реут и член Мосгоризбиркома Ольга Кириллова будут переназначены в Мосгоризбирком.

Ранее в Мосгоризбиркоме заявили, что онлайн-голосование в Москве в ходе парламентских выборов 17-19 сентября прошло в полном соответствии с законом.

С 17 по 19 сентября в России прошли выборы в Госдуму и региональные выборы. В Москве состоялись довыборы депутатов Московской городской думы в двух округах и муниципальных депутатов в районе Щукино. На участие в онлайн-голосовании было подано более двух миллионов заявок, итоговая онлайн-явка составила 96,5%.