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Врач назвала способные противостоять коронавирусу продукты

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Профессор ФМБА России, доктор медицинских наук Маргарита Королева заявила, что животные и нерафинированные растительные жиры должны быть неотъемлемой составляющей питания во время пандемии COVID-19. Об этом она сказала в беседе с «Российской газетой».

По словам специалиста, богатые такими жирами продукты могут обеспечить противовоспалительную защиту. В частности, они способны противостоять распространению вируса, отметила она. Врач порекомендовала внести в рацион масло гхи — его необходимо принимать по 1,5-2 чайные ложки в день.

Также она указала, что куриное или перепелиное яйцо на завтрак является хорошим источником жирорастворимых витаминов A, D и E. В первой половине дня Королева также посоветовала съедать кусочек сала, а в течение дня — орехи и семена. При этом важно не жарить орехи и семена, поскольку в этом случае жиры окисляются, уточнила медик.

По ее словам, во время пандемии коронавирусной инфекции также надо употреблять рыбу северных морей, оливковое масло, масло проросшей пшеницы, авокадо и арганового дерева.

Ранее в Роспотребнадзоре назвали продукты, которых лучше избегать после COVID-19.

До этого нутрициолог рассказала, как правильно питаться во время перенесения коронавируса.

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Коронавирус 2019-nCoV
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