Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
ВОЗ: смертность от коронавируса в Европе выросла за неделю на 10% 03:19
В Польше задержали автобус с немецкими активистами, которые хотели помочь... 03:14
Германия назвала действия Лукашенко бесчеловечными и пригрозила санкциями 03:06
В России придумали, как улучшить питание детей в школах 03:03
Экс-глава ВФЛА Шляхтин ответил на обвинения отстраненного атлета Лысенко 02:56
Гинзбург призвал ввести обязательную вакцинацию от коронавируса 02:51
Агент футболиста «Спартака» Жиго отреагировал на информацию об интересе... 02:49
Госдеп призвал Грузию оказать Саакашвили «достойную» помощь 02:45
Иммунологи разъяснили, можно ли заразиться коронавирусом от вакцинированных граждан 02:43
Часть мигрантов смогла попасть в Польшу с территории Белоруссии 02:41

В Москве во вторник ожидается до +1°С и небольшой снег

close
100%
Максим Блинов/РИА «Новости»

Синоптики спрогнозировали, что в Москве во вторник, 9 ноября, будет до +1°С. В столице будет облачно, местами пройдет небольшой снег, ожидается гололедица, свидетельствуют данные Гидрометцентра России.

По информации метеорологов, температура воздуха днем будет колебаться в пределах -1...+1°С. Ожидается северный ветер со скоростью 5-10 м/c. Местами его порывы будут достигать 15 м/c.

Вечером и ночью столбики термометров будут показывать -5...-3°С. Ожидается западный ветер 5-10 м/c.

Атмосферное давление днем составит 750 мм рт. ст., а ночью — 759 мм рт. ст.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что первые признаки зимы в Москве и Подмосковье появятся в среду, 10 ноября, когда в регионе ударят первые морозы, а вот уже к 15 ноября наступит метеорологическая зима.

До этого руководитель противопожарного отдела российского отделения «Greenpeace» Григорий Куксин рассказал «Газете.Ru», что изменение климата в России создает благоприятные условия для пожаров, которые могут длиться целый год.

Все новости на тему:
Погода в Москве
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть