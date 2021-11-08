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Врачи рассказали, какие новые технологии облегчили им работу

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Двум третям медиков облегчило жизнь внедрение в их работу электронных карт, системы выписки электронных рецептов, программ для сбора пациентского анамнеза и других технологий, показал опрос сервиса «Доктор рядом» и соцсети для врачей «Доктор на работе», поступивший в «Газету.Ru».

Тем не менее треть докторов все еще скептически относятся к новым технологиям — прежде всего из-за необходимости тратить время на освоение азов работы с ними.

Респондентам предлагалось назвать вспомогательные медицинские технологии, которые приносят наибольшую пользу врачу. Большинство опрошенных (48%) называют системы сбора анамнеза и приложения для дистанционного консультирования и мониторинга состояния пациентов. Каждый пятый (20%) считает самой полезной технологией электронные медицинские карты. Каждый шестой (16%) — систему выписывания электронных рецептов.

Среди самых непопулярных оказались хирургические роботы, используемые врачами для проведения операций (10%), и система мобильного оповещения для повышения безопасности и поддержания ЗОЖ пожилых (6%).

К влиянию новых технологий на рутинную работу положительно относятся в основном женщины-медики (55% против 45% мужчин). Негативнее всего нововведения воспринимают мужчины (79% против 21% у женщин).

Между тем среди опрошенных докторов разных специализаций в отсутствии опыта работы со вспомогательными медицинскими инструментами признались 39%.

В опросе приняли участие 1288 респондентов из всех федеральных округов России.

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